Opep eleva previsão para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2025, para 900 mil bpd

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou a previsão para o aumento da oferta da commodity entre os países fora da Opep+ este ano em 100 mil barris por dia (bpd), para 900 mil bpd, segundo relatório mensal publicado nesta quarta-feira, 12. De acordo com o cartel, as maiores contribuições deverão vir dos Estados Unidos, Brasil, Canadá e Argentina.

Para 2026, a Opep+ reafirmou sua projeção de alta na oferta do petróleo fora do grupo, em 600 mil bpd.