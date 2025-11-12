Opep eleva previsão para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2025, para 900 mil bpd
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou a previsão para o aumento da oferta da commodity entre os países fora da Opep+ este ano em 100 mil barris por dia (bpd), para 900 mil bpd, segundo relatório mensal publicado nesta quarta-feira, 12. De acordo com o cartel, as maiores contribuições deverão vir dos Estados Unidos, Brasil, Canadá e Argentina.
Para 2026, a Opep+ reafirmou sua projeção de alta na oferta do petróleo fora do grupo, em 600 mil bpd.
Como resultado, a organização espera que a produção total fora da Opep+ some 54,11 milhões de bpd em 2025 e 54,75 milhões de bpd no próximo ano.
Ainda no relatório, a Opep informa que a produção da Opep+ teve queda de 73 mil bpd em outubro ante setembro, para uma média de 43,02 milhões de bpd, de acordo com fontes secundárias.
A Opep+ engloba a Rússia e outros produtores de petróleo que não integram a Opep.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente