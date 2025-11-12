Novo marco do Brasil para vales-refeição e alimentação derruba ações de empresas francesas

As ações das francesas Pluxee e Edenred operam em forte baixa na Bolsa de Paris nesta quarta-feira, 12, após o governo brasileiro estabelecer um novo marco para o sistema de vales-refeição e alimentação, medida que, segundo as empresas, pode gerar impacto financeiro. Por volta das 7h35 (de Brasília), os papéis da Pluxee e da Edenred tombavam 11% e 9%, respectivamente.

Na terça-feira, 11, o Brasil anunciou planos de reformular o setor, para aumentar a concorrência. A Edenred disse ter sido surpreendida pelas medidas, sobretudo por mudanças na taxa de desconto cobrada dos estabelecimentos e no prazo de reembolso. Segundo a companhia, que oferece soluções de serviços e pagamentos, os termos diferem significativamente do que vinha sendo discutido com o governo e com a associação do setor.