Meta inicia construção de data center de IA em Wisconsin e promete investimento de US$ 1 bi

A Meta informou que iniciou a construção de seu 30º centro de dados em Beaver Dam, no Wisconsin, projetado para viabilizar cargas ambiciosas de inteligência artificial. A empresa se comprometeu a investir US$ 1 bilhão no projeto.

O projeto deve gerar mais de 100 empregos operacionais e envolverá mais de 1.000 trabalhadores qualificados no local durante o pico da construção, disse a companhia em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 12.