Meta inicia construção de data center de IA em Wisconsin e promete investimento de US$ 1 bi
A Meta informou que iniciou a construção de seu 30º centro de dados em Beaver Dam, no Wisconsin, projetado para viabilizar cargas ambiciosas de inteligência artificial. A empresa se comprometeu a investir US$ 1 bilhão no projeto.
O projeto deve gerar mais de 100 empregos operacionais e envolverá mais de 1.000 trabalhadores qualificados no local durante o pico da construção, disse a companhia em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 12.
"A Meta também financiará quase US$ 200 milhões em investimentos em infraestrutura de energia para cobrir os custos associados à construção do data center, incluindo atualizações de rede , subestações de energia e linhas de transmissão", salientou a empresa.
A Meta informou ainda que doará US$ 15 milhões ao Fundo de Energia Hometown Care da Alliant Energy , ajudando a custear as despesas com energia elétrica de famílias carentes.