Juros: taxas rondam ajustes, com viés de alta após dado de serviços acima do previsto

Autor Agência Estado
Agência Estado
Os juros futuros operam perto da estabilidade, assim como o dólar, e com viés de alta, após terem caído na véspera e depois de volume de serviços prestados mostrar alta de 0,6% em setembro ante agosto, acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast (+0,4%). A queda dos rendimentos dos Treasuries é contraponto.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,680%,de 13,666% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 12,865%, de 12,846%, e o para janeiro de 2031 marcava 13,190%, de 13,175% nesta terça, 11, no ajuste.

