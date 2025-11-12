Japão/Katayama: é importante que câmbio flutue de maneira estável e reflita fundamentos
A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, disse nesta quarta-feira, 12, ser importante que as moedas flutuem de maneira estável e reflitam os fundamentos econômicos. Referindo-se à recente tendência de enfraquecimento do iene, Katayama comentou que os últimos movimentos no mercado de câmbio foram "unilaterais e rápidos".
Katayma afirmou também que tem acompanhado "movimentos especulativos e desordenados" no mercado cambial com um senso de urgência, apontando que os "efeitos negativos do iene fraco têm superado os positivos".
Às 8h31 (de Brasília), o dólar subia a 154,84 ienes, ante 154,14 ienes no fim da tarde de ontem, com a moeda japonesa operando em seu nível mais fraco desde pelo menos meados de fevereiro.
*Com informações da Dow Jones Newswires