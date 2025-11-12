Inflação na Argentina sobe 2,3% na taxa mensal e desacelera a 31,3% na anual em outubro
O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 2,3% em outubro ante setembro, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O índice havia apresentado alta de 2,1% em setembro no comparativo mensal.
Na variação anual, a inflação no país foi de 31,3% em outubro, o que representa uma desaceleração ante os 31,8% registrados em setembro. Na variação acumulada do ano até outubro, a inflação da Argentina ficou em 24,8%.
O setor que mais subiu no mês foi transporte (3,5%), seguido por habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis (2,8%).
O grupo de alimentos e bebidas não alcoólicas subiu 2,3%. Já os grupos de bebidas alcoólicas e tabaco, vestuário e calçado e de bens e serviços diversos tiveram alta de 2,4%.
Os dois setores com as menores variações no mês foram recreação e cultura e equipamentos e manutenção para residências (ambos com alta de 1,6%).