Inflação na Argentina sobe 2,3% na taxa mensal e desacelera a 31,3% na anual em outubro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 2,3% em outubro ante setembro, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O índice havia apresentado alta de 2,1% em setembro no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país foi de 31,3% em outubro, o que representa uma desaceleração ante os 31,8% registrados em setembro. Na variação acumulada do ano até outubro, a inflação da Argentina ficou em 24,8%.