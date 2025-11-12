Galípolo diz que questão correta sobre nível de juro é: por que taxa está em determinado nível?

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que até o período da tarde desta quarta-feira, 12, participava do Fórum Investimentos 2026 da Bradesco Asset e Bradesco Global Private Bank, em São Paulo, disse que uma das principais discussões e perguntas no Brasil é razão de a taxa de juro nominal do País estar no atual nível de 15% ao ano. Mas, de acordo com ele, questionar o nível do juro básico não coloca a pergunta no lugar correto, e a questão a ser feita é: por que a taxa de juro está neste nível?

Ao responder a pergunta, Galípolo disse que no Brasil a economia tem uma forma peculiar de se transcorrer e emendou que é "meio contraintuitivo" para quem faz política monetária o fato de a Selic estar no patamar atual por tempo prolongado, com uma taxa de inflação em desaceleração no mesmo momento em que a taxa de desemprego continua caindo.