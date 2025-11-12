Galípolo diz que BC não indicou próximos passos: 'Se entendeu algum sinal, entendeu errado'

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reafirmou nesta quarta-feira, 12, o compromisso da autarquia com a meta de inflação e reforçou que não há sinais na comunicação do BC sobre os passos futuros na condução da política monetária. "Se você entendeu algum sinal na comunicação sobre o futuro, entendeu errado", disse Galípolo. Ele destacou que a comunicação da autarquia reflete a leitura atual do colegiado, em uma postura "humilde e modesta perante a incerteza".

Galípolo disse que entende ser normal o debate sobre o que será - e o que não será feito - nos próximos passos do Banco Central e reforçou a atuação da instituição. "Esse é um BC que tem calcado a sua comunicação em fatos e dependência de dados", afirmou, durante apresentação do Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre, em São Paulo. Ele ainda afirmou que, no serviço público, talvez o Banco Central tenha o objetivo "mais claro de todos", que é perseguir a meta de inflação. "Está bem claro porque estamos com taxa de juros em patamar restritivo", reiterou. Efeito lento e gradual O presidente do Banco Central reiterou que a política monetária está surtindo efeito na economia, ainda que de forma lenta e gradual.

De acordo com ele, a taxa de juros aumentou o custo de capital para famílias e empresas. "O aumento do custo de capital não gerou uma queda, mas uma desaceleração no crescimento", disse Galípolo. Isenção do IR