Fechamento de mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,07%
Pontos: 157.632,90
Máxima de +0,24% : 158.134 pontos
Mínima de -0,75% : 156.560 pontos
Volume: R$ 28,98 bilhões
Variação em 2025: 31,05%
Variação no mês: 5,41%
Dow Jones: +0,68%
Pontos: 48.254,82
Nasdaq: -0,26%
Pontos: 23.406,46
Ibovespa Futuro: -0,12%
Pontos: 159.735
Máxima (pontos): 160.195
Mínima (pontos): 158.620
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,28
Variação: -2,28%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,35
Variação: -2,56%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,44
Variação: -0,26%
Ambev ON
Preço: R$ 13,62
Variação: +0,22%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,35
Variação: -2,99%
Vale PNA
Preço: R$ 65,76
Variação: +1,11%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 65,76
Variação: +1,11%
Itausa PN
Preço: R$ 11,87
Variação: -2,3%
Global 40
Cotação: 713,338 centavos de dólar
Variação: +0,86%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2922
Venda: R$ 5,2932
Variação: +0,38%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,48
Venda: R$ 5,58
Variação: +0,16%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2879
Venda: R$ 5,2885
Variação: +0,3%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4500
Venda: R$ 5,5500
Variação: -0,05%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,3145
Variação: +0,36%
- Euro
Compra: US$ 1,1585 (às 18h36)
Venda: US$ 1,1586 (às 18h36)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1310
Venda: R$ 6,1330
Variação: +0,39%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3200
Venda: R$ 6,4360
Variação: +0,39%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: 4.213,6 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
- Ouro
Cotação: 4.213,6 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +2,36%