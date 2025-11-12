Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento de mercado financeiro

Fechamento de mercado financeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,07%

Pontos: 157.632,90

Máxima de +0,24% : 158.134 pontos

Mínima de -0,75% : 156.560 pontos

Volume: R$ 28,98 bilhões

Variação em 2025: 31,05%

Variação no mês: 5,41%

Dow Jones: +0,68%

Pontos: 48.254,82

Nasdaq: -0,26%

Pontos: 23.406,46

Ibovespa Futuro: -0,12%

Pontos: 159.735

Máxima (pontos): 160.195

Mínima (pontos): 158.620

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,28

Variação: -2,28%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,35

Variação: -2,56%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,44

Variação: -0,26%

Ambev ON

Preço: R$ 13,62

Variação: +0,22%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,35

Variação: -2,99%

Vale PNA

Preço: R$ 65,76

Variação: +1,11%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 65,76

Variação: +1,11%

Itausa PN

Preço: R$ 11,87

Variação: -2,3%

Global 40

Cotação: 713,338 centavos de dólar

Variação: +0,86%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2922

Venda: R$ 5,2932

Variação: +0,38%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,48

Venda: R$ 5,58

Variação: +0,16%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2879

Venda: R$ 5,2885

Variação: +0,3%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4500

Venda: R$ 5,5500

Variação: -0,05%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,3145

Variação: +0,36%

- Euro

Compra: US$ 1,1585 (às 18h36)

Venda: US$ 1,1586 (às 18h36)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1310

Venda: R$ 6,1330

Variação: +0,39%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3200

Venda: R$ 6,4360

Variação: +0,39%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: 4.213,6 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +2,36%

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar