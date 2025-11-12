EUA sancionam empresas por produção de mísseis e veículos aéreos do Irã

"Em todo o mundo, o Irã explora sistemas financeiros para lavar fundos, adquirir componentes para seus programas de armas nucleares e convencionais e apoiar seus representantes terroristas", declarou hoje o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John Hurley.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 32 pessoas e empresas sediadas no Irã, Emirados Árabes Unidos, Turquia, China, Hong Kong, Índia, Alemanha e Ucrânia por "apoiarem a produção de mísseis balísticos e veículos não tripulados do Irã".

O comunicado do escritório disse que o objetivo é seguir as orientações do presidente americano Donald Trump em exercer "pressão máxima sobre o Irã para que ponha fim à sua ameaça nuclear", e que o país espera que "a comunidade internacional implemente integralmente as sanções da ONU contra o Irã para cortar o acesso do país ao sistema financeiro global".

Ainda segundo o anúncio, a decisão foi tomada em conformidade com o Memorando Presidencial de Segurança Nacional 2 (NSPM-2) que orienta ao governo americano a restringir programas de mísseis balísticos iranianos, combate ao desenvolvimento de outras armas pelo país, e ações que impeçam a Guarda Revolucionária Islâmica de acessar ativos e recursos que sustentem suas atividades.

Entre os sancionados estão a venture MVM Partnership, um braço de importação da Organização das Indústrias de Defesa do Irã, a Parchin Chemical Industries e a chinesa Chlorate Tech Co Limited.