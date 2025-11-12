EUA: Câmara aprova projeto de lei que financia o governo para encerrar shutdown

A Câmara dos EUA aprovou há pouco o projeto de lei para financiar o governo, encerrando o shutdown, que alcançou o 43º dia nesta quarta-feira, 12. O placar foi de 222 votos a favor e 209 contrários.

Anteriormente aprovado pelo Senado, o pacote garante o pagamento retroativo e reintegra servidores demitidos desde o dia 1º de outubro, além de blindá-los de novas dispensas até janeiro.