Equatorial: lucro líquido ajustado aumenta 4,9% no 3tri25 ante 3tri24, para R$ 830 milhões
A Equatorial Energia registrou lucro líquido de R$ 830 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 4,9% em relação ao mesmo período do ano passado.
De julho a setembro, a receita líquida da empresa somou R$ 14,145 bilhões, crescimento de 14,4% em comparação com igual intervalo de 2024.
O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) alcançou R$ 3,478 bilhões, aumento de 18,6% na base de comparação anual.
A dívida líquida da Equatorial fechou o trimestre em R$ 46,139 bilhões, aumento de 10,8% em relação ao apurado um ano antes. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado 12 meses, foi de 3,3 vezes, aumento de 0,1 vez.