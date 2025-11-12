Dirigente do Fed diz que é a favor de juros estáveis até evidência de inflação perto de 2%

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta quarta-feira, 12, que é a favor de manter a taxa de juros estável até o BC dos EUA ter evidências claras de que a inflação está novamente se movendo significativamente em direção à meta de 2%. "A meu ver, essa é uma posição apropriada neste ambiente volátil", disse o dirigente em evento do Clube Econômico de Atlanta. Para ele, manter uma política moderadamente restritiva aumenta riscos para mandato do lado do emprego, mas está claro que o "risco mais urgente ainda é inflação" no momento.

O dirigente alertou que há pouco que sugira que as pressões sobre os preços irão se dissipar antes do período entre meados e final de 2026, no mínimo. "Não podemos simplesmente presumir que as pressões inflacionárias se dissiparão rapidamente após um aumento pontual nos preços devido às novas tarifas de importação", acrescentou. Dados das pesquisas do Fed de Atlanta apontam para uma pressão contínua de alta sobre os preços e custos, pontuou. Sobre o mercado de trabalho, Bostic admitiu que ele está "indiscutivelmente mudando de maneiras desconfortáveis", mas ainda não vê sinais para dizer que o emprego está "fraco" ou que terá forte desaceleração no curto prazo. O presidente do Fed de Atlanta vê a política monetária como moderadamente restritiva atualmente.