Dirigente diz que redução do balanço do Fed segue conforme previsto e termina em dezembro

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, afirmou nesta quarta-feira que o processo de redução do balanço do banco central segue "conforme previsto" e deve encerrar-se em 1º de dezembro, quando as reservas bancárias atingirem o nível considerado "ligeiramente acima do amplo". Em discurso na conferência anual sobre o mercado de Treasuries, ele destacou que a estratégia do Fed "tem funcionado de acordo com o plano" desde o início do enxugamento, em 2022.

Segundo Williams, os ativos do Fed já recuaram de um pico de cerca de US$ 8,5 trilhões em 2022 para US$ 6,25 trilhões atualmente. "Com base em sinais claros de mercado, concluímos que atingimos o teste de reservas um pouco acima do nível amplo", disse, citando o aumento da volatilidade em taxas de recompra (repo) e o uso mais frequente da linha permanente de recompra (SRF, na sigla em inglês).