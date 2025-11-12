Dirigente diz que redução do balanço do Fed segue conforme previsto e termina em dezembro
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, afirmou nesta quarta-feira que o processo de redução do balanço do banco central segue "conforme previsto" e deve encerrar-se em 1º de dezembro, quando as reservas bancárias atingirem o nível considerado "ligeiramente acima do amplo". Em discurso na conferência anual sobre o mercado de Treasuries, ele destacou que a estratégia do Fed "tem funcionado de acordo com o plano" desde o início do enxugamento, em 2022.
Segundo Williams, os ativos do Fed já recuaram de um pico de cerca de US$ 8,5 trilhões em 2022 para US$ 6,25 trilhões atualmente. "Com base em sinais claros de mercado, concluímos que atingimos o teste de reservas um pouco acima do nível amplo", disse, citando o aumento da volatilidade em taxas de recompra (repo) e o uso mais frequente da linha permanente de recompra (SRF, na sigla em inglês).
O dirigente ressaltou, porém, que "determinar o ponto exato em que as reservas se tornam amplas não é uma ciência exata" e que o Fed continuará acompanhando diversos indicadores para avaliar a demanda de liquidez no sistema financeiro.
Williams adiantou que, após o fim do processo de redução de ativos, o próximo passo será iniciar "compras graduais para manter um nível amplo de reservas" à medida que outras obrigações do Fed cresçam. "Essas aquisições representarão a próxima etapa natural da implementação da estratégia de reservas amplas e não significarão qualquer mudança na orientação da política monetária", afirmou.