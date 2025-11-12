Diretor diz que B3 trabalha com lideranças para ficar de fora de taxação de bets e fintechs
O diretor executivo financeiro da B3, André Milanez, afirmou que a Bolsa está trabalhado junto às lideranças políticas e do mercado para que a instituição não seja incluída na taxação das bets e fintechs, que está no Congresso.
"Existe a chance de ser aprovada e trabalhamos para não ser aprovado, já que não devemos estar envolvidos, porque não somos bancos ou fintechs", disse Milanez em conversa com analistas de mercado sobre o balanço do terceiro trimestre.
Milanez acrescentou que a B3, de qualquer forma, está parcialmente provisionada para uma eventual taxação. "Vamos seguir monitorando e trabalhando com a indústria e os políticos para que não seja aprovada", reiterou.