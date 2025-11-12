Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor diz que B3 trabalha com lideranças para ficar de fora de taxação de bets e fintechs

Diretor diz que B3 trabalha com lideranças para ficar de fora de taxação de bets e fintechs

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O diretor executivo financeiro da B3, André Milanez, afirmou que a Bolsa está trabalhado junto às lideranças políticas e do mercado para que a instituição não seja incluída na taxação das bets e fintechs, que está no Congresso.

"Existe a chance de ser aprovada e trabalhamos para não ser aprovado, já que não devemos estar envolvidos, porque não somos bancos ou fintechs", disse Milanez em conversa com analistas de mercado sobre o balanço do terceiro trimestre.

Milanez acrescentou que a B3, de qualquer forma, está parcialmente provisionada para uma eventual taxação. "Vamos seguir monitorando e trabalhando com a indústria e os políticos para que não seja aprovada", reiterou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar