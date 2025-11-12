CPI anual da Alemanha desacelera a 2,3% em outubro e confirma prévia

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha desacelerou para 2,3% em outubro, ante 2,4% em setembro, segundo pesquisa final divulgada pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país, nesta quarta-feira, 12.

Em relação a setembro, o CPI alemão avançou 0,3% em outubro.