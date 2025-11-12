Copel tem lucro líquido recorrente de R$ 374,8 Mi no 3tri25, queda anual de 36,5%

De acordo com a companhia, o resultado foi influenciado pela redução de R$ 220,1 milhões por causa do maior endividamento para execução de investimentos, pelo aumento de R$ 58,2 milhões pelo efeito de Juros sobre Capital Próprio (JCP) do terceiro trimestre do ano passado e não declarados neste trimestre, e pelo decréscimo de R$ 25,9 milhões em equivalência patrimonial, em função, principalmente, da incorporação de Mata de Santa Genebra.

A Copel obteve um lucro líquido recorrente de R$ 374,8 milhões no terceiro trimestre de 2025. O montante representa uma redução de 36,5% ante igual etapa de 2024.

Tais efeitos foram parcialmente compensados com o aumento de R$ 97,1 milhões do Ebitda recorrente, informou a empresa. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da Copel ficou em R$ 1,36 bilhão de julho a setembro, baixa de 11% ante o apurado um ano antes, de R$ 1,53 bilhão. Já o Ebtida recorrente ficou em R$ 1,34 bilhão, montante que representa uma ampliação anual de 7,8%.

A empresa registrou uma receita líquida de R$ 6,8 bilhões no terceiro trimestre deste ano, valor 18,8% maior que de julho a setembro do ano passado, quando somou R$ 5,7 bilhões.

A empresa também observou aumento nos cortes de geração renovável por razões sistêmicas (curtailment) que saíram de 23,4% no terceiro trimestre do ano passado para 34,4% em igual período deste ano.

Por fim, a empresa paranaense fechou o terceiro trimestre com alavancagem, medida pela relação dívida líquida por Ebitda, e excluindo efeitos da aquisição de 70% da usina de Baixo Iguaçu, em 2,8 vezes. No segundo trimestre do ano, o indicador estava em 2,9 vezes.