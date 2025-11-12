Cisco Systems sobe guidance para ano fiscal de 2026; lucro e receita do 1º tri em alta por IA

A empresa de equipamentos de rede disse que agora espera uma receita entre US$ 60,2 bilhões e US$ 61 bilhões para o ano fiscal, acima da faixa anterior entre US$ 59 bilhões e US$ 60 bilhões. Os ganhos ajustados por ação para o mesmo período também subiram para a faixa entre US$ 4,08 e US$ 4,14, acima dos US$ 4 e US$ 4,06 anteriormente.

A Cisco Systems elevou sua previsão para o ano fiscal de 2026, após o aumento do lucro e da receita no primeiro trimestre fiscal de 2026, impulsionado pela demanda por seus produtos de inteligência artificial (IA), em balanço divulgado nesta quarta-feira, 12.

O CEO da companhia, Chuck Robbins, afirmou que a empresa está a caminho de seu ano mais forte até agora, após um início sólido do ano fiscal devido à forte demanda impulsionada pela inteligência artificial. "A demanda generalizada por nossas tecnologias destaca o papel crítico da rede segura e o valor de nosso portfólio à medida que os clientes se movem rapidamente para desbloquear o potencial da IA", mencionou.

Para o primeiro trimestre fiscal, a empresa registrou um lucro de US$ 2,86 bilhões, ou US$ 0,72 por ação, em comparação com US$ 2,71 bilhões, ou US$ 0,68 por ação no ano anterior. Os ganhos ajustados por ação foram de US$ 1, superando as estimativas de US$ 0,98 por ação, de acordo com analistas consultados pela FactSet.

A receita aumentou 8%, para US$ 14,88 bilhões, maior do que a projeção de analistas, que esperavam US$ 14,78 bilhões.

(Fonte: Dow Jones Newswires).