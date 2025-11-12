Bolsas da Europa sobem com expectativa de fim da paralisação nos EUA e anúncios corporativos

São Paulo, 12/11/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta quarta-feira, mantendo o tom positivo da semana, ainda em meio a expectativas de que a paralisação do governo dos EUA acabará em breve e também na esteira de anúncios corporativos.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,54%, a 583,28 pontos.

Investidores na Europa e em outras partes do mundo aguardam que a Câmara dos EUA vote em breve pelo fim do shutdown do governo Trump, que represou uma série de dados econômicos fundamentais para a política monetária do Federal Reserve (Fed). Na noite de segunda-feira (10), o Senado americano aprovou projeto para encerrar a paralisação, que começou há mais de 40 dias e é a mais longa da história.

Entre ações individuais, a do ABN Amro saltava 4,1% em Amsterdã no horário acima, após o banco holandês anunciar a compra do NIBC Bank, pertencente à Blackstone, por cerca de 960 milhões de euros, enquanto a SSE disparava 11,7% em Londres, após a empresa de energia escocesa revelar planos de investir 33 bilhões de libras até 2030.

No campo macroeconômico, foi confirmado mais cedo que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha desacelerou levemente entre setembro e outubro, de 2,4% a 2,3%.