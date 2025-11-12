Bolsas da Ásia fecham sem direção única; Softbank cai após venda de fatia na Nvidia

São Paulo, 12/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após o comportamento igualmente misto de Wall Street ontem.

O índice japonês Nikkei subiu 0,43% em Tóquio, a 51.063,31 pontos, sustentado por ações ligadas a metais e fármacos, mas o Softbank Group caiu 3,46% - recuperando-se parcialmente de um tombo de até 10% durante o pregão -, um dia após a empresa japonesa de investimentos em tecnologia revelar que vendeu toda a sua participação na americana Nvidia, por US$ 5,8 bilhões.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 1,07% em Seul, a 4.150,39 pontos, o Hang Seng registrou ganho de 0,85% em Hong Kong, a 26.922,73 pontos, e o Taiex garantiu alta de 0,58% em Taiwan, a 27.947,09 pontos.

Na China continental, por outro lado, o tom foi levemente negativo: o Xangai Composto teve baixa marginal de 0,07%, a 4.000,14 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,39%, a 2.507,84 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios sem rumo único, após dados fracos de criação de empregos pelo setor privado dos EUA e em meio a esperanças de que a paralisação do governo Trump esteja perto do fim. Enquanto o Dow Jones avançou mais de 1%, a novo patamar recorde, e o S&P 500 mostrou ganho modesto, o Nasdaq caiu, pressionado pela Nvidia.