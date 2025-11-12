BNDES capta R$ 7,89 bi com bancos europeus para fomento a projetos sustentáveis no Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ter captado R$ 7,89 bilhões, ou 1,280 bilhão de euros, com instituições financeiras de desenvolvimento europeias, durante a realização da COP30, em Belém, no Pará. Os recursos serão aportados no Fundo Clima, para serem utilizados no apoio a projetos sustentáveis no Brasil, destinados à redução de emissões de gases de efeito estufa e à adaptação aos efeitos da emergência climática global.

Segundo o banco de fomento, R$ 6,17 bilhões, ou 1 bilhão de euros, têm origem em três instituições europeias organizadas em sindicato para o aporte: o banco alemão de fomento Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), a agência francesa Agence Française de Développement (AFD) e o banco de desenvolvimento italiano Cassa Depositi e Prestiti (CDP).