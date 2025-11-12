Auren: prejuízo líquido soma R$ 403,7 Mi no 3tri25, revertendo lucro de R$ 197,2 Mi no 3tri24

A geradora de energia Auren Energia reportou prejuízo líquido de R$ 403,7 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo lucro de R$ 197,2 milhões do mesmo intervalo de 2024. O resultado decorreu, sobretudo, de fatores conjunturais do setor elétrico, principalmente os altos níveis de corte de geração por restrições sistêmicas, o chamado curtailment, e do risco hidrológico (GSF, da sigla em inglês), que reduziram a geração efetiva e pressionaram margens.

No período, os cortes de geração atingiram 20,7% para a fonte eólica e 33,1% para a solar fotovoltaica, o dobro do observado um ano antes. O impacto líquido desses eventos foi de R$ 130 milhões. Sem os cortes, a geração da companhia alcançaria 98,3% do percentil 50, que é o valor esperado, destaca o diretor-presidente da empresa, Fabio Zanfelice. O GSF médio foi de 65%, também inferior ao do ano anterior, que era de 79%, e contribuiu para a perda adicional, já que reduziu a receita das usinas hidrelétricas. Por outro lado, a empresa teve um efeito positivo de R$ 66 milhões devido ao portfólio diversificado. Outro fator que impactou a companhia foi o menor consumo de energia em comparação com o mesmo período de 2024, em função das temperaturas mais amenas registradas este ano. O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado alcançou R$ 772,7 milhões no trimestre, queda de 10,4%, impactado por maiores custos. De julho a setembro, a receita líquida da empresa totalizou R$ 3,537 bilhões, alta de 12,8%, na base anual de comparação.