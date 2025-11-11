Vodafone espera alcançar limite superior de guidance, com recuperação de lucro e receita

O Grupo Vodafone afirmou que espera alcançar o limite superior do guidance para o ano inteiro após a recuperação da receita e dos lucros ajustados no segundo trimestre, impulsionada pelo retorno ao crescimento na Alemanha e pela força em suas operações na África, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 11. A empresa de telecomunicações do Reino Unido espera que os resultados para o ano que termina em 31 de março estejam no limite superior da orientação, que inclui lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização após aluguéis entre 11,3 bilhões e 11,6 bilhões de euros.

Para o trimestre encerrado em 30 de setembro, o Ebitda ajustado após aluguéis subiu 9,2% em relação ao ano anterior, para 2,98 bilhões de euros, com uma receita que aumentou 11% para 10,22 bilhões de euros, com a receita de serviços de telecomunicações crescendo 5,8% organicamente. A Vodafone afirmou que voltou ao crescimento da receita na Alemanha - seu maior mercado - no trimestre, após seus resultados do ano anterior terem sido afetados por mudanças regulatórias. Os resultados da empresa também refletiram desempenhos positivos no Reino Unido, Turquia e África, afirmou. Para o primeiro semestre como um todo, o lucro antes dos impostos aumentou ligeiramente para 2,11 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.