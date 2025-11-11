Vital do Rêgo: TCU cumprirá o que Congresso definir em lei sobre meta de primário

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, reforçou nesta terça-feira, 11, que a Corte de Contas vai seguir o que for definido em lei ao ser questionado novamente sobre o cumprimento da meta de resultado primário com base no centro ou no piso da banda. "Nós cumprimos o que a lei diz que está exigindo. Se o Congresso Nacional mudar, nós vamos cumprir o que o Congresso definiu em lei", declarou ele, em conversa com jornalistas em Belém (PA) no segundo dia da COP30.

O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 ainda não foi votado pelo Congresso, embora seja clara a constatação de que o governo ficará com menos recursos em ano eleitoral se for obrigado a seguir o centro - não o piso da meta fiscal. Empoçamento O presidente do Tribunal de Contas da União falou ainda que a Corte de Contas não pode "trabalhar em cima" de um indicador que é variável ano a ano, ao ser questionado sobre o chamado "empoçamento" sendo utilizado para fins de cumprimento da meta de resultado primário. Ele indicou ainda que o tema será avaliado tecnicamente pelo Tribunal. Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que o governo deve se aproximar do centro da meta de déficit fiscal zero neste ano, especificamente considerando a parcela do orçamento autorizada, mas não efetivamente gasta. Em entrevista à CNN Brasil, Haddad citou que o valor total do empoçamento usualmente fica entre R$ 15 bilhões e R$ 25 bilhões do orçamento a cada ano.