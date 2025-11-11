Vamos: lucro líquido soma R$ 50,4 milhões no 3tri25, queda de 72,7% ante 3tri24
A Vamos registrou lucro líquido de R$ 50,4 milhões no terceiro trimestre de 2025, queda de 72,7% ante igual intervalo de 2024. O recuo reflete maiores custos e despesas associados à manutenção e preparação de frota e menores contribuições das divisões de vendas de ativos e de indústria, combinadas com o impacto do aumento da taxa básica de juros.
Já o Ebitda cresceu 3,7% no trimestre na mesma comparação, totalizando de R$ 895 milhões.
A receita líquida da Vamos, por sua vez, somou R$ 1,529 bilhão no terceiro trimestre, um avanço de 25,2% frente ao mesmo trimestre do ano passado. Entre os motivos estão o recorde de receita líquida de serviços da Vamos Locação.
Alavancagem
A Vamos encerrou o terceiro trimestre do ano com uma alavancagem de 3,27 vezes a dívida líquida sobre Ebitda, levemente abaixo da alavancagem de 3,32 vezes ao final do terceiro trimestre de 2024.
Segundo a companhia, houve redução da dívida líquida pela primeira vez em oito trimestres, o que fez com que o nível de alavancagem atingida já alcançasse o guidance para o ano.
A queda da dívida refletiu uma maior "geração orgânica de caixa no trimestre, tanto de forma operacional como pela desaceleração do ritmo de compra de ativos (beneficiada diretamente pela estratégia de estender contratos sem a necessidade de compra de novos ativos), e mesmo com maiores pagamentos de juros", explicou a Vamos.