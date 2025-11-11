Vamos: lucro líquido soma R$ 50,4 milhões no 3tri25, queda de 72,7% ante 3tri24

A Vamos registrou lucro líquido de R$ 50,4 milhões no terceiro trimestre de 2025, queda de 72,7% ante igual intervalo de 2024. O recuo reflete maiores custos e despesas associados à manutenção e preparação de frota e menores contribuições das divisões de vendas de ativos e de indústria, combinadas com o impacto do aumento da taxa básica de juros. Já o Ebitda cresceu 3,7% no trimestre na mesma comparação, totalizando de R$ 895 milhões.

A receita líquida da Vamos, por sua vez, somou R$ 1,529 bilhão no terceiro trimestre, um avanço de 25,2% frente ao mesmo trimestre do ano passado. Entre os motivos estão o recorde de receita líquida de serviços da Vamos Locação. Alavancagem A Vamos encerrou o terceiro trimestre do ano com uma alavancagem de 3,27 vezes a dívida líquida sobre Ebitda, levemente abaixo da alavancagem de 3,32 vezes ao final do terceiro trimestre de 2024. Segundo a companhia, houve redução da dívida líquida pela primeira vez em oito trimestres, o que fez com que o nível de alavancagem atingida já alcançasse o guidance para o ano.