Três dos 9 grupos do IPCA tiveram quedas de preços em outubro

Três dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram quedas de preços em outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve recuos em Habitação, queda de 0,30% e impacto de -0,05 ponto porcentual; Artigos de Residência, -0,34% e impacto de -0,01 ponto porcentual; e Comunicação, -0,16% e impacto de 0,00 ponto porcentual.