Tebet: há 'uma possibilidade' de não ter aumento de bloqueio orçamentário no próximo bimestral

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, falou nesta terça-feira, 11, que existe "uma possibilidade" de não ter aumento de bloqueio orçamentário no próximo Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas. Ela classificou como "boa" a expectativa sobre o relatório e adiantou que poderá ocorrer reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO) na próxima terça-feira.

"No primeiro momento, a expectativa é boa. Pelo lado da receita, o mês passado foi um mês que surpreendeu, inclusive o IOF e pelo lado da despesa temos o faseamento, então isso está fazendo toda a diferença", declarou a ministra em conversa com jornalistas no segundo dia da COP30, em Belém (PA).