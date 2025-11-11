Taxa de desemprego no Reino Unido sobe a 5% nos 3 meses até setembro; salários avançam 4,6%

A taxa de desemprego do Reino Unido subiu para 5% nos três meses até setembro, ante 4,8% no trimestre até agosto, segundo dados publicados nesta terça-feira, 11, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço da taxa a 4,9%.

O ONS também informou que o salário semanal médio, excluindo-se bônus, mostrou acréscimo anual de 4,6% no trimestre até setembro, desacelerando ante o ganho de 4,7% observado nos três meses até agosto.