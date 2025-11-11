Tarifaço de Trump contra o Brasil é uma piada, uma abonimação, DIZ Gavin Newsom

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse nesta terça-feira, 11, que o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil é uma "piada e uma abominação". Ele falou com jornalistas depois de participar da COP30, cúpula das Nações Unidas para mudança climática, na capital paraense.

Newsom chamou as tarifas contra o Brasil de "tarifas Bolsonaro" e não confirmou se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Brasil.