Taesa: lucro líquido regulatório aumenta 5,2% no 3tri25 ante 3tri24, para R$ 323,3 milhões
A transmissora de energia Taesa reportou lucro líquido consolidado de R$ 323,3 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 5,2% em relação ao mesmo período do ano passado.
A receita líquida regulatória totalizou R$ 650,5 milhões, alta de 9,8%, em base anual de comparação.
O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ficou em R$ 548,8 milhões, crescimento de 12,6%.
Ao final de setembro, a dívida líquida da Taesa era de R$ 9,346 bilhões, redução de 1,7% em relação ao segundo trimestre deste ano. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, ficou em 4,1 vezes, estável na comparação com o trimestre imediatamente anterior.