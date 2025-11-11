STF tem maioria para manter isenção de IR na compra de ações via stock option

Os planos de stock option costumam ser oferecidos a altos executivos e lideranças de companhias abertas, que ganham a opção de comprar ações por um preço pré-definido, geralmente abaixo do de mercado. No ano passado, o STJ afastou a incidência de IR na compra de ações por meio desse mecanismo. Em seu voto, o presidente do Supremo, Edson Fachin, considerou que a discussão é infraconstitucional e, por isso, a última palavra foi dada pelo STJ.

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a isenção de imposto de renda (IR) na compra de ações por meio de planos de stock option . A corrente majoritária dos ministros votou para negar recurso do governo que busca reverter uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) favorável aos contribuintes. O julgamento era realizado no plenário virtual que foi encerrado na segunda, 10. Mas, como faltaram votos de dois ministros, a análise foi suspensa e será reiniciada na próxima sessão virtual, que começa nesta sexta-feira.

A Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostrou em maio que a União buscava convencer o Supremo a reconhecer o caráter constitucional da discussão e julgar o caso com repercussão geral - o que afetaria todos os processos sobre o tema na Justiça.

Para o STJ, a compra de ações via stock option têm caráter comercial, e não remuneratório. Os ministros entenderam que o executivo ou funcionário terá aumento de patrimônio apenas se e quando vender as ações por um preço maior do que comprou. É só nesse momento - ou seja, na venda das ações - que deve incidir o IR.

Além do momento da cobrança, a definição da natureza jurídica do stock option também é importante para definir a alíquota que incide sobre esses valores. Se os rendimentos fossem considerados remuneração por trabalho, como defende a União, os valores estariam sujeitos à tabela progressiva do IR, com alíquota até 27,5%. Com a tributação apenas na venda das ações, como decidiu o STJ, o IR incide como ganho de capital apenas no momento de venda das ações e tem alíquota de 15%.

Para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o plano na verdade equivale a salário porque constitui uma vantagem ao trabalhador, que poderá vender as ações no futuro pelo preço de mercado e obter um ganho de capital. Por isso, a União entende que a cobrança de imposto de renda deve ocorrer no momento de aquisição das ações com deságio. Também argumentam que o mecanismo gera engajamento do executivo com a empresa, o que reforçaria a natureza remuneratória.