Sem energia elétrica, IPCA teria sido de 0,20% em outubro, diz IBGE

A inflação de 0,09% registrada em setembro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi consideravelmente aliviada pela redução na energia elétrica residencial, avaliou Fernando Gonçalves, gerente de Índices de Preços no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sem a influência da energia elétrica, o IPCA teria sido de 0,20% em outubro, calculou o pesquisador.

A energia elétrica caiu 2,39% em outubro, um impacto de -0,10 ponto porcentual no IPCA do mês.