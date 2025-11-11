Sem energia elétrica, IPCA teria sido de 0,20% em outubro, diz IBGE
A inflação de 0,09% registrada em setembro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi consideravelmente aliviada pela redução na energia elétrica residencial, avaliou Fernando Gonçalves, gerente de Índices de Preços no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sem a influência da energia elétrica, o IPCA teria sido de 0,20% em outubro, calculou o pesquisador.
A energia elétrica caiu 2,39% em outubro, um impacto de -0,10 ponto porcentual no IPCA do mês.
"A energia elétrica veio com essa mudança de bandeira de vermelha patamar 2 para vermelha patamar 1", lembrou Gonçalves.
Houve mudança da bandeira tarifária vermelha patamar 2, vigente em setembro, para a bandeira vermelha patamar 1 em outubro, reduzindo a cobrança adicional na conta de luz a cada 100 KWh consumidos. Além disso, foram registrados reajustes tarifários de 19,56% em Goiânia a partir de 22 de outubro, de 11,21% em Brasília em 22 de outubro e de 16,05% em uma das concessionárias em São Paulo a partir de 23 de outubro.