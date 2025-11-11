Produção industrial cai em 6 dos 15 locais pesquisados em setembro ante agosto, diz IBGE

A produção industrial caiu em seis dos 15 locais pesquisados em setembro ante agosto, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 11. Houve perdas no Paraná (-6,9%), Bahia (-4,7%), Rio de Janeiro (-4,3%), Pará (-1,4%), São Paulo (-0,4%) e Região Nordeste (-0,1%).

Na direção oposta, houve expansão no Amazonas (9,0%), Rio Grande do Sul (4,8%), Espírito Santo (4,6%), Ceará (2,9%), Pernambuco (2,8%), Santa Catarina (1,5%), Minas Gerais (1,3%), Mato Grosso (0,7%) e Goiás (0,6%). Na média global, a indústria nacional encolheu 0,4% em setembro ante agosto. Comparação com setembro de 2024 Segundo a pesquisa do IBGE, a produção industrial cresceu em 14 dos 18 locais pesquisados em setembro de 2025 ante setembro de 2024. "Vale citar que setembro de 2025 (22 dias) teve 1 dia útil a mais que igual mês do ano anterior (21)", lembrou o instituto.