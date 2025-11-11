Porto tem lucro de R$ 832 milhões no 3º tri, salto anual de 13%, e receita de R$ 10,5 bi

O Grupo Porto registrou lucro líquido de R$ 832 milhões no terceiro trimestre, um avanço de 13% em relação a igual período do ano passado. As receitas subiram 11%, a R$ 10,5 bilhões. Já a rentabilidade sobre o patrimônio (ROAE) teve variação positiva de 0,1 ponto porcentual em 12 meses, a 23%. "O trimestre trouxe alguns marcos importantes", afirmou o CEO do grupo, Paulo Kakinoff, em conversa com jornalistas. "É o segundo trimestre na sequência que a companhia tem de receita acima de R$ 10 bilhões, o terceiro, também em sequência, com lucro acima de R$ 800 milhões, e o quinto com ROAE acima de 20%", acrescentou.

Entre os fatores que contribuíram para os números, o resultado financeiro somou R$ 383 milhões no trimestre, o que representa expansão anual de 53%. A receita da carteira de aplicações financeiras (excluindo previdência e gestão de passivos e ativos) foi de R$ 451 milhões, 77% do CDI, influenciado pelo desempenho das alocações em títulos indexados à inflação. O CDI médio superior ao do ano passado e o aumento da base de investimentos ajudam a explicar o movimento, segundo o diretor financeiro (CFO) do Grupo Porto, Celso Damadi. "Não vou dar guidance ainda, mas nosso modelo é preservar uma rentabilidade nominal. Temos papéis prefixados que garantem uma rentabilidade também para 2026", destacou. O índice de eficiência operacional da empresa, equivalente à proporção das despesas administrativas para a receita total, ficou em 10,7%, uma melhora de 0,3 ponto porcentual no ano. Entre as unidades, a operação de seguros teve rentabilidade sobre o patrimônio de 32% no terceiro trimestre. As demais verticais de negócios aumentaram em quatro pontos porcentuais no lucro do grupo. Assim, as operações de saúde, banco e serviços somadas passam a representar 44% do total, diante da estratégia de diversificação dos negócios da companhia.

Por unidade, o lucro líquido da Porto Seguro saltou 5% em um ano, a R$ 451 milhões no trimestre. O da Porto Saúde saltou 65%, para R$ 126 milhões. O do Porto Bank avançou 19%, para R$ 196 milhões, enquanto o do Porto Serviço encolheu 27%, a R$ 38,4 milhões, todos na comparação anual. Na Porto Seguro, as receitas e prêmios subiram 3% no confronto anual, para R$ 5,7 bilhões no terceiro trimestre. Os segmentos Vida (+13%) e Patrimonial (+11%) responderam pelos maiores crescimentos. No Auto, carro-chefe da Porto, os prêmios subiram 1%, enquanto a frota seguridade teve adição de 255 mil períodos em igual base comparativa, alta de 4%. Os executivos da empresa disseram que optaram por não entrar na guerra de preços que se instalou no setor, o que fez a participação de mercado crescer menos, mas manteve margens e ROE elevados.