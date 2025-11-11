Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Por falta de quórum, comissão adia para próxima terça, 18, votação da MP do Tarifaço

O Congresso adiou para a próxima terça-feira, 18, a votação da Medida Provisória (MP) 1.309/2025, que cria um pacote de socorro a empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. A apresentação do relatório do senador Fernando Farias (MDB-AL) estava prevista para esta terça-feira, 11, mas foi postergada por falta de quórum da comissão especial que analisa a MP. O texto perde validade em 10 de dezembro.

A medida provisória foi assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, (PT) em 13 de agosto e oficializou a criação do programa "Brasil Soberano", que tem o objetivo de ajudar os setores atingidos pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil.

Entre as medidas anunciadas estão a criação de uma linha de crédito com juros baixos e a compra de produtos perecíveis que seriam exportados para os EUA. Há também a criação do Comitê de Acompanhamento das Relações Comerciais com os EUA.

Ao enviar a medida provisória ao Congresso, o governo afirmou que a MP não acarretaria "aumento de despesa ou implica redução ou renúncia tributária".

