Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ouro fecha em queda com realização de lucros, mas expectativa por Fed limita perdas

Ouro fecha em queda com realização de lucros, mas expectativa por Fed limita perdas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ouro encerrou em queda nesta terça-feira, 11, em realização de lucros depois de duas sessões consecutivas em alta, mas consolidando nível acima de US$ 4.100. A movimentação ocorre em meio à expectativa de que a retomada da divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos possa reforçar a possibilidade de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no próximo mês.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o contrato de ouro para dezembro fechou em baixa de 0,18%, a US$ 4.116,3 por onça-troy.

O metal precioso começou a sessão desta terça-feira em alta e chegou a atingir máxima em quase três semanas, fortalecido principalmente por dados fracos de emprego no setor privado dos EUA - que tendem a ampliar expectativa de corte de juros pelo Fed. Segundo monitoramento do CME Group, os mercados precificam 67,4% de probabilidade de uma redução na taxa básica no próximo mês.

Contudo, o ouro devolveu ganhos no início da tarde, em linha com a melhora no sentimento de risco em Wall Street, com exceção do setor de tecnologia.

"Acabamos de encontrar uma boa resistência por volta do ponto de metade do caminho de volta, e isso provavelmente motivou alguma realização de lucros nas posições compradas após os fortes ganhos de ontem, e talvez um pouco de vendas especulativas também", afirmou Peter Grant, vice-presidente e estrategista sênior de metais na Zaner Metals.

No radar, o Senado dos EUA aprovou na segunda-feira o projeto orçamentário que pode finalizar a mais longa paralisação governamental da história do país, que gerou um "apagão" de dados oficiais. Agora, o projeto segue para aprovação da Câmara.

Tradicionalmente considerado um porto seguro, o ouro tende a se beneficiar em ambientes de juros mais baixos, por ser um ativo que não gera rendimento. "Os investidores acreditam que os dados mostrarão números econômicos mais fracos, o que levaria o Fed a cortar as taxas de juros em dezembro", observou Jim Wyckoff, analista sênior da Kitco Metals.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar