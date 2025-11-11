Novas regras para criptomoedas no Brasil em 2025: entenda o que muda

Banco Central se tornou regulador do mercado de criptomoedas no País / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O mercado de criptomoedas no Brasil entra em uma nova fase. O Banco Central publicou na segiunda-feira, 10, as resoluções que estabelecem regras detalhadas para o funcionamento de empresas que atuam com criptoativos, como corretoras, plataformas e carteiras digitais. As normas entram em vigor oficialmente em fevereiro de 2026, mas as mudanças já movimentam o setor.

Além disso, transações envolvendo "stablecoins", moedas digitais atreladas a moedas tradicionais, e as operações internacionais, passam a ser tratadas como câmbio, exigindo identificação e registro.

As corretoras e plataformas terão de fornecer informações periódicas ao Banco Central sobre operações realizadas e cumprir normas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Por que o Banco Central decidiu regular o setor O avanço das criptomoedas no Brasil e o aumento de golpes e fraudes envolvendo ativos digitais foram decisivos para o fortalecimento da regulação.