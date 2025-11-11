Nível atual de juros é apropriado e política monetária está em bom lugar, diz membro do BCE

O atual nível de juros do Banco Central Europeu (BCE) "é apropriado", afirmou o membro do Comitê Executivo Frank Elderson, em entrevista ao jornal espanhol Expansión, publicada nesta terça-feira, 11, e reproduzida no site do BCE. Na entrevista, concedida no último dia 4, Elderson disse que "a política monetária está em um bom lugar" e que e a autoridade continuará decidindo "reunião a reunião", com base nos dados.

Elderson reiterou que a inflação segue convergindo para a meta de 2% no médio prazo e deve se estabilizar em torno desse nível até o fim do horizonte de projeção.