Nível atual de juros é apropriado e política monetária está em bom lugar, diz membro do BCE
O atual nível de juros do Banco Central Europeu (BCE) "é apropriado", afirmou o membro do Comitê Executivo Frank Elderson, em entrevista ao jornal espanhol Expansión, publicada nesta terça-feira, 11, e reproduzida no site do BCE. Na entrevista, concedida no último dia 4, Elderson disse que "a política monetária está em um bom lugar" e que e a autoridade continuará decidindo "reunião a reunião", com base nos dados.
Elderson reiterou que a inflação segue convergindo para a meta de 2% no médio prazo e deve se estabilizar em torno desse nível até o fim do horizonte de projeção.
O dirigente reforçou que o BCE não pretende reagir a variações pontuais da inflação. "Nosso objetivo de estabilidade de preços é simétrico e estamos igualmente preocupados com desvios para cima ou para baixo", disse.
Ele acrescentou que o conselho do BCE vê os riscos de inflação acima ou abaixo do esperado como "equilibrados neste momento".
Elderson evitou antecipar as novas projeções que o banco central divulgará em dezembro, mas afirmou que "os juros atuais são consistentes com o cumprimento da meta".