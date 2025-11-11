Na COP, Neoenergia e BEI anunciam 300 mi de euros para modernizar rede elétrica da Bahia

O montante será aplicado na ampliação da rede elétrica e na construção de novas ligações, além do investimento em equipamentos de automação. O foco será na expansão dos serviços para comunidades de baixa renda. Atualmente, a Neoenergia Coelba atende mais de 6 milhões de clientes em 415 municípios baianos.

A EIB Global, direção do Grupo Banco Europeu de Investimento dedicada ao desenvolvimento, concederá um empréstimo de 300 milhões de euros à Neoenergia Coelba para modernização da rede de distribuição de energia elétrica da Bahia. O financiamento foi anunciado nesta terça-feira, 11, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) em Belém.

"Esta iniciativa será fundamental para garantir que as energias renováveis cheguem às comunidades da Bahia de forma segura e eficiente, fortalecendo também nosso objetivo de promover um acesso equitativo à energia limpa", afirma o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui.

Durante a COP30, representantes do BEI e da Neoenergia participaram de uma cerimônia para consolidar a parceria, cujo acordo foi assinado em julho deste ano. O projeto, que deverá ser executado ao longo dos próximos anos, faz parte do Pacto Ecológico firmado entre a União Europeia e o Brasil.

"Este investimento representa um passo crucial para reforçar a infraestrutura energética do Brasil, apoiando simultaneamente nosso compromisso global comum com a ação climática", afirmou o vice-presidente do BEI, Ambroise Fayolle.

O Brasil é o maior beneficiário de financiamento do banco na América Latina. Desde que iniciou suas operações no País, em 1997, o BEI disponibilizou mais de 5,7 bilhões de euros para financiar investimentos, o que representa cerca de 35% da sua carteira na América Latina.