Na Alemanha, índice ZEW de expectativas econômicas cai a 38,5 em novembro

Agência Estado
Agência Estado
O índice de expectativas econômicas da Alemanha caiu para 38,5 em novembro, ante 39,3 em outubro, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão ZEW nesta terça-feira, 11. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço a 41,3 neste mês.

Por outra lado, o índice de condições atuais medido pelo ZEW apresentou melhora, ao subir de -80 em outubro para -78,7 em novembro.

*Com informações da Dow Jones Newswires

