Microsoft e Google vão investir mais de US$ 16 bi em infraestrutura de IA na Europa

A Microsoft e a Google, da Alphabet, disseram que vão investir mais de US$ 16 bilhões para expandir a infraestrutura de inteligência artificial na Europa, o mais recente compromisso de gastos de gigantes da tecnologia dos EUA em sua tentativa de reforçar a capacidade de IA no exterior.

A Microsoft afirmou que mais de US$ 10 bilhões em financiamento seriam destinados a um centro de dados em Sines, no sudoeste de Portugal, começando no início do próximo ano. A Microsoft está construindo a instalação com a Nvidia, a startup britânica de infraestrutura de IA Nscale Global Holdings e a construtora de centros de dados Start Câmpus.