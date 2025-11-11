Lucro da MBRF cai 62% e atinge R$ 94 milhões no 3º trimestre

A MBRF reportou lucro líquido de R$ 94 milhões no terceiro trimestre de 2025, conforme divulgação de balanço realizada na segunda-feira, 10, após o fechamento do mercado financeiro. O resultado representa queda de 62% em comparação com igual período de 2024, quando a companhia havia lucrado R$ 248 milhões. Apesar disso, a receita líquida da empresa, que nasceu da integração entre Marfrig e BRF, apresentou desempenho positivo, com alta de 9,2%, atingindo R$ 41,766 bilhões. O Ebitda consolidado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em R$ 3,503 bilhões no terceiro trimestre, retração de 8,6% ante os R$ 3,831 bilhões do igual período de 2024. A margem Ebitda ajustada recuou para 8,4%, contra 10,0% no ano anterior. Por outro lado, foi o maior Ebitda trimestral do ano, com crescimento de 15,3% em relação ao segundo trimestre de 2025.

A performance da companhia foi influenciada por diferentes fatores em cada um de seus três principais negócios. Na América do Norte, a receita líquida em dólar cresceu 12,2%, para US$ 3,639 bilhões, impulsionada pelo aumento do preço médio de venda. No entanto, o volume de vendas caiu 6,3%, refletindo a menor oferta de gado nos EUA. O Ebitda da operação recuou 6,4%, para US$ 74 milhões. Na América do Sul, a receita líquida teve alta de 18,1%, para R$ 5,659 bilhões. O volume de vendas cresceu 17,6%. O Ebitda ajustado subiu expressivos 31,8%, chegando a R$ 628 milhões. A BRF, a divisão de frangos e suínos, registrou receita líquida de R$ 16,283 bilhões (alta de 5,4%) e atingiu recorde de volume de vendas. Contudo, seu Ebitda ajustado caiu 14,9%, para R$ 2,525 bilhões, pressionado principalmente pelos bloqueios temporários às exportações brasileiras de frango devido à gripe aviária e pelo aumento nos custos de grãos e insumos. A empresa gerou R$ 3,319 bilhões em caixa operacional no trimestre, um aumento de 9% em relação ao trimestre anterior. Os investimentos totalizaram R$ 1,409 bilhão. A dívida líquida consolidada fechou setembro em R$ 41,349 bilhões, com um índice de alavancagem (Dívida Líquida/Ebitda) de 3,09 vezes. Integração