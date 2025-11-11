Juros: Taxas recuam após IPCA abaixo do esperado e leitura de ata do Copom menos dura

Os juros futuros recuam nesta terça-feira, 11, após o IPCA de outubro ter subido 0,09% em outubro, na margem, praticamente no piso das estimativas do Projeções Broadcast (0,08%). Além disso, o investidor repercute a ata do Copom, divulgada nesta manhã. Na avaliação de Luis Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners, a ata veio mais suave ou dovish que o comunicado da semana passada. "Ata se mostrou mais otimista com trajetória e expectativas de inflação", avalia. O comitê reconheceu que as leituras recentes de inflação seguem indicando uma dinâmica mais benigna em relação ao que se previa no início do ano.

Às 9h07, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,725%, de 13,835% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 12,855%, de 12,983%, e o para janeiro de 2031 cedia para 13,175%, de 13,282% no ajuste de ontem.