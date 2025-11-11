IPC-Fipe sobe 0,24% na 1ª quadrissemana de novembro, após alta de 0,27% em outubro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,24% na primeira quadrissemana de novembro, desacelerando levemente ante o acréscimo de 0,27% registrado em outubro, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 11.

Na leitura inicial deste mês, três dos sete componentes do IPC-Fipe subiram em ritmo mais lento: Habitação (de 0,22% em outubro a 0,06% na primeira quadrissemana de novembro), Alimentação (de 0,38% a 0,23%) e Saúde (de 0,37% a 0,20%).