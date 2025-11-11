Inflação de serviços sai de 0,13% em setembro para 0,41% em outubro no IPCA

A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - passou de um aumento de 0,13% em setembro para uma alta de 0,41% em outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Os preços de itens monitorados pelo governo saíram de uma elevação de 1,87% em setembro para deflação de 0,16% em outubro.