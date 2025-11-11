Homenagem Roberto Macêdo: o legado na causa ambiental da caatinga

Homenagem Roberto Macêdo: o legado na causa ambiental da caatingaGrupo J. Macêdo é referência nacional na indústria alimentícia com marcas como Dona Benta, Sol, Petybon e Brandini
Liderança empresarial de destaque no Ceará, o empresário e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Roberto Macêdo, também é reconhecido como um líder ambientalista.
Falecido nessa segunda-feira, 10, aos 81 anos, Roberto foi o primeiro presidente e membro do Conselho Deliberativo da Associação Caatinga.
A entidade ambientalista publicou nota de pesar em suas redes sociais, destacando a "forte vocação para promover o bem-estar da coletividade" de Roberto.
"A Associação Caatinga lamenta o falecimento do querido Roberto Proença de Macêdo, membro do Conselho Deliberativo e um dos fundadores da Associação Caatinga".
A entidade ainda destaca que o legado do empresário para o ambientalismo cearense envolve a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, a defesa do desenvolvimento sustentável dos negócios no Ceará, assim como inspirar gerações de defensores da Caatinga.
"À frente da instituição, atuou com altivez, ética e abnegação, deixando-nos valores que continuam a guiar nosso trabalho: transparência, empatia, compromisso, resiliência e paixão pela causa socioambiental", diz a nota de pesar.
Em 2019, Roberto Macêdo foi homenageado com a Medalha Ambientalista Joaquim Feitosa, por sua contribuição para o desenvolvimento sustentável da Caatinga, no exercício de sua atuação empresarial.
A honraria é uma iniciativa do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Ceará (Sema).
Em sua história, Roberto Macêdo também foi conselheiro informal e colaborador da Fazenda da Esperança, entidade dedicada a recuperação de dependentes de droga e álcool.
Ainda participou, como conselheiro, do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Caatinga e do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga, além de ser membro dos Conselhos da Associação Caatinga – ONG de preservação do bioma, e da The Nature Conservacy do Brasil – ONG de atuação global de preservação da natureza.
Biografia de Roberto Macêdo
Graduado em Engenharia Mecanica pela Universidade Federal do Ceara (UFC), ocupau o cargo de diretor presidente da J. Macedo S/A – Comercio, Administracao e Participacoes, controladora do Grupo J. Macedo, fundado em 1939 por seu pai, o industrial Jose Dias de Macedo.
Grupo J. Macêdo é referência no empresariado cearense
Falecido nessa segunda-feira, 10, o empresário Roberto Macêdo foi uma das lideranças do Grupo J. Macêdo, referência nacional na indústria alimentícia.
Uma das principais empresas do Ceará, a J. Macêdo atua nos segmentos de farinha de trigo e misturas para bolos, massas, além de fermentos químicos e biológicos, biscoitos, salgadinhos e sobremesas.
Entre as marcas mais importantes do grupo estão a farinha de trigo Dona Benta, a linha de biscoitos Sol, a linha de massas Petybon e a de biscoitos maisena e água e sal Brandini.
Em 2024, o Grupo J. Macêdo conquistou o 3º lugar do Prêmio Melhores e Maiores da Exame, na categoria Alimentos e Bebidas.
Nos negócios, o grupo divulgou ao mercado que obteve lucro bruto de R$ 1 bilhão em 2024, alta de 1,2% em relação a 2023. O lucro líquido foi de R$ 352,2 milhões.
Ao lado do Grande Moinho Cearense e M. Dias Branco, o Grupo J. Macêdo faz parte da empresa Tergran (Terminais de Grãos de Fortaleza), um dos principais importadores de trigo do Brasil através do Porto de Fortaleza.
Em 2024, juntas, movimentaram mais de 1,1 milhão de toneladas de trigo no Porto de Fortaleza.
História do Grupo J. Macêdo
O Grupo J. Macêdo está na terceira geração. A origem fica por conta do fundador, José Dias de Macêdo. A segunda geração do grupo é notabilizada pelos irmãos Roberto e Amarílio Macêdo.
Atualmente, a empresa possui um perfil de negócios diversificado e alcance nacional, sendo uma das líderes de mercado no Nordeste.
A operação é 100% verticalizada, contemplando desde a compra de trigo, moagem, produção, comercialização e distribuição.
Em dezembro de 2024, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realizou sessão solene em homenagem aos 85 anos do Grupo J. Macêdo.
Na ocasião, Amarílio Macêdo destacou dados do Banco Mundial, que afirmam que apenas 15% das empresas familiares chegam à terceira geração. "Chegamos aos 85 anos e me orgulho de fazer parte desse grupo, considerado pelo seu fundador e meu pai, José Dias Macêdo, como uma instituição a serviço da sociedade, sempre buscando o compromisso com o lado social e os benefícios da coletividade”, disse.
Já Roberto Macêdo expressou gratidão pela homenagem. “Tenho orgulho de afirmar que esse legado consistente veio através do meu pai, José Dias Macêdo, e de seu braço direito, meu tio, Benedito Macêdo”, lembrou.
