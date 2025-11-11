Homenagem Roberto Macêdo: o legado na causa ambiental da caatinga

Coordenador Geral da Associação Caatinga, Daniel Fernandes; empresário Roberto Macêdo, o homenageado; secretária de Meio Ambiente do Ceará, Vilma Freire; diretor da Fiec, Edgar Gadêlha, e o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante / Crédito: JOÃO FILHO TAVARES

Liderança empresarial de destaque no Ceará, o empresário e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Roberto Macêdo, também é reconhecido como um líder ambientalista. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Falecido nessa segunda-feira, 10, aos 81 anos, Roberto foi o primeiro presidente e membro do Conselho Deliberativo da Associação Caatinga.

"À frente da instituição, atuou com altivez, ética e abnegação, deixando-nos valores que continuam a guiar nosso trabalho: transparência, empatia, compromisso, resiliência e paixão pela causa socioambiental", diz a nota de pesar. Em 2019, Roberto Macêdo foi homenageado com a Medalha Ambientalista Joaquim Feitosa, por sua contribuição para o desenvolvimento sustentável da Caatinga, no exercício de sua atuação empresarial. A honraria é uma iniciativa do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Ceará (Sema).

Em sua história, Roberto Macêdo também foi conselheiro informal e colaborador da Fazenda da Esperança, entidade dedicada a recuperação de dependentes de droga e álcool. Ainda participou, como conselheiro, do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Caatinga e do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga, além de ser membro dos Conselhos da Associação Caatinga – ONG de preservação do bioma, e da The Nature Conservacy do Brasil – ONG de atuação global de preservação da natureza. Biografia de Roberto Macêdo Graduado em Engenharia Mecanica pela Universidade Federal do Ceara (UFC), ocupau o cargo de diretor presidente da J. Macedo S/A – Comercio, Administracao e Participacoes, controladora do Grupo J. Macedo, fundado em 1939 por seu pai, o industrial Jose Dias de Macedo.