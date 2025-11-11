Homenagem a Roberto Macêdo: a força do Grupo J. Macêdo na economia

Homenagem a Roberto Macêdo: empresário liderou grupo de peso na economia do CEGrupo J. Macêdo é referência nacional na indústria alimentícia com marcas como Dona Benta, Sol, Petybon e Brandini
Falecido nessa segunda-feira, 10, o empresário Roberto Macêdo foi uma das lideranças do Grupo J. Macêdo, referência nacional na indústria alimentícia e proprietária de marcas históricas e afetivas do consumidor cearense e brasileiro.
Uma das principais empresas do Ceará, a J. Macêdo atua nos segmentos de farinha de trigo e misturas para bolos, massas, além de fermentos químicos e biológicos, biscoitos, salgadinhos e sobremesas.
Entre as marcas mais importantes do grupo estão a farinha de trigo Dona Benta, a linha de biscoitos Sol, a linha de massas Petybon e a de biscoitos maisena e água e sal Brandini.
Em 2024, o Grupo J. Macêdo conquistou o 3º lugar do Prêmio Melhores e Maiores da Exame, na categoria Alimentos e Bebidas.
Nos negócios, o grupo divulgou ao mercado que obteve lucro bruto de R$ 1 bilhão em 2024, alta de 1,2% em relação a 2023. O lucro líquido foi de R$ 352,2 milhões.
Ao lado do Grande Moinho Cearense e M. Dias Branco, o Grupo J. Macêdo faz parte da empresa Tergran (Terminais de Grãos de Fortaleza), um dos principais importadores de trigo do Brasil através do Porto de Fortaleza.
Em 2024, juntas, movimentaram mais de 1,1 milhão de toneladas de trigo no Porto de Fortaleza.
História do Grupo J. Macêdo
O Grupo J. Macêdo está na terceira geração. A origem fica por conta do fundador, José Dias de Macêdo. A segunda geração do grupo é notabilizada pelos irmãos Roberto e Amarílio Macêdo.
Atualmente, a empresa possui um perfil de negócios diversificado e alcance nacional, sendo uma das líderes de mercado no Nordeste.
A operação é 100% verticalizada, contemplando desde a compra de trigo, moagem, produção, comercialização e distribuição.
Em dezembro de 2024, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realizou sessão solene em homenagem aos 85 anos do Grupo J. Macêdo.
Na ocasião, Amarílio Macêdo destacou dados do Banco Mundial, que afirmam que apenas 15% das empresas familiares chegam à terceira geração. "Chegamos aos 85 anos e me orgulho de fazer parte desse grupo, considerado pelo seu fundador e meu pai, José Dias Macêdo, como uma instituição a serviço da sociedade, sempre buscando o compromisso com o lado social e os benefícios da coletividade”, disse.
Já Roberto Macêdo expressou gratidão pela homenagem. “Tenho orgulho de afirmar que esse legado consistente veio através do meu pai, José Dias Macêdo, e de seu braço direito, meu tio, Benedito Macêdo”, lembrou.
