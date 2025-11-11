Homenagem a Roberto Macêdo: a força do Grupo J. Macêdo na economia

Em 2024, na celebração dos 85 anos da J Macêdo. Roberto (à esquerda) e o irmão, Amarilio, falam sobre o grupo que ajudaram a construir / Crédito: FERNANDA BARROS

Falecido nessa segunda-feira, 10, o empresário Roberto Macêdo foi uma das lideranças do Grupo J. Macêdo, referência nacional na indústria alimentícia e proprietária de marcas históricas e afetivas do consumidor cearense e brasileiro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Uma das principais empresas do Ceará, a J. Macêdo atua nos segmentos de farinha de trigo e misturas para bolos, massas, além de fermentos químicos e biológicos, biscoitos, salgadinhos e sobremesas. Entre as marcas mais importantes do grupo estão a farinha de trigo Dona Benta, a linha de biscoitos Sol, a linha de massas Petybon e a de biscoitos maisena e água e sal Brandini. Terminal de Grãos de Fortaleza importou mais de 1 milhão de toneladas de trigo pelo Porto do Mucuripe em 2024 Crédito: Tergran/Companhia Docas do Ceará/Divulgação Em 2024, o Grupo J. Macêdo conquistou o 3º lugar do Prêmio Melhores e Maiores da Exame, na categoria Alimentos e Bebidas.

Nos negócios, o grupo divulgou ao mercado que obteve lucro bruto de R$ 1 bilhão em 2024, alta de 1,2% em relação a 2023. O lucro líquido foi de R$ 352,2 milhões. Ao lado do Grande Moinho Cearense e M. Dias Branco, o Grupo J. Macêdo faz parte da empresa Tergran (Terminais de Grãos de Fortaleza), um dos principais importadores de trigo do Brasil através do Porto de Fortaleza. Em 2024, juntas, movimentaram mais de 1,1 milhão de toneladas de trigo no Porto de Fortaleza.

História do Grupo J. Macêdo O Grupo J. Macêdo está na terceira geração. A origem fica por conta do fundador, José Dias de Macêdo. A segunda geração do grupo é notabilizada pelos irmãos Roberto e Amarílio Macêdo. Atualmente, a empresa possui um perfil de negócios diversificado e alcance nacional, sendo uma das líderes de mercado no Nordeste.