Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grupo Vestuário sobe 0,51% em outubro ante alta de 0,63% em setembro no IPCA

Grupo Vestuário sobe 0,51% em outubro ante alta de 0,63% em setembro no IPCA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O grupo Vestuário saiu de um aumento de 0,63% em setembro para uma elevação de 0,51% em outubro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo contribuiu com 0,02 ponto porcentual para a taxa de 0,09% do IPCA do último mês.

As maiores pressões partiram das altas nos calçados e acessórios (0,89%) e na roupa feminina (0,56%).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar