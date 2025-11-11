Grupo Vestuário sobe 0,51% em outubro ante alta de 0,63% em setembro no IPCA
O grupo Vestuário saiu de um aumento de 0,63% em setembro para uma elevação de 0,51% em outubro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O grupo contribuiu com 0,02 ponto porcentual para a taxa de 0,09% do IPCA do último mês.
As maiores pressões partiram das altas nos calçados e acessórios (0,89%) e na roupa feminina (0,56%).