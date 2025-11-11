Grupo Habitação cai 0,30% em outubro ante alta de 2,97% de setembro no IPCA

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 2,97% em setembro para um recuo de 0,30% em outubro, uma contribuição de -0,05 ponto porcentual para a taxa geral de 0,09% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No grupo Habitação, a energia elétrica residencial recuou 2,39% em outubro, subitem de maior alívio individual no IPCA do mês, uma contribuição de -0,10 ponto porcentual.