Governo decidiu descentralizar e fortalecer o PAT no Brasil, diz João Galassi da Abras

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi, disse, nesta terça-feira, 11, que a assinatura do decreto de regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) é "histórica" e terá impacto no setor com potencial de redução de preços para o consumidor. "Hoje é um dia histórico, uma mudança fundamental. Esse governo decidiu descentralizar e fortalecer o PAT no País. O programa a partir de hoje ganhará muito mais força e adeptos, mais desconcentração. É um marco histórico", declarou.

O decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reunião fechada no Palácio da Alvorada. Foram poucos os participantes. Além de Galassi, participaram os ministros do Trabalho, Luiz Marinho, da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa, além do vice-presidente Geraldo Alckmin. Lula optou por um evento menor. O próprio Marinho reconheceu, em entrevista coletiva ao lado de Galassi ao fim do encontro, que não foi possível fazer um acordo com todos os envolvidos. "Mas o governo não pode aceitar a lógica de preservação do lucro que dizem que tem em prejuízo dessa cadeia de empresas pequenas, médias e grandes e prejudicando o trabalhador na ponta", disse o ministro. Galassi elogiou o governo pela decisão. Disse que promove "menos intermediação, mais alimentação". "Esse é o movimento claro e transparente do setor. Qual a grande diferença do Brasil para outros setores de outros países. Somos amplamente desconcentrados. Há alta desconcentração no setor", afirmou, comparando com outros países, como Argentina, Peru e Chile, onde poucas empresas do setor de supermercados representam a imensa maioria de faturamento do País.